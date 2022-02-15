Ярославль, , 09:24 — REGNUM Глава патриотического клуба «Десантник» Андрей Палачев сумел оспорить в суде решение о назначении штрафа за гомофобную надпись. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Фрагмент выступления клуба «Десантник» Страница Тараса Сидорина в Facebook

Оштрафован мужчина был за случай в августе 2021 года, когда воспитанники его клуба во время выступления во дворце культуры разбили газосиликатный блок с надписью «Смерть п… м». Сам руководитель назвал это «детской шуткой», а мировой суд Ленинского района оштрафовал его на 5 тысяч рублей по иску прокуратуры.

Сразу после решения суда Палачев подал апелляцию, которую рассмотрели 14 февраля — суд её удовлетворил, решение мирового суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Дата заседания пока не назначена.

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