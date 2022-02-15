Оренбург, 15 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Оренбуржцы собирают подписи под петицией, адресованной депутатам Госдумы РФ. Автор петиции просит пересмотреть на федеральном уровне законодательство об обращении с бездомными животными.

Tololo.ru Собаки

Коллективное обращение появилось в интернете после нападения стаи бродячих собак на 13-летнюю девочку в районе школы в областном центре. Ребенка сильно покусали. Девочка нуждается в медицинской и психологической помощи. Чуть позже в другой части Оренбурга стая агрессивных собак преследовала мальчика.

В петиции говорится, что в Оренбурге, как и во многих других городах России, сложилась критическая ситуация с бездомными животными. Только за последние дни произошло несколько нападений собак на детей. Система, предусмотренная законом, когда животное необходимо стерилизовать, чипировать и снова вернуть на место, не действует.

«Да, животные требуют ответственного и гуманного отношения. Но в нынешней ситуации, когда на одной чаще весов жизни наших детей, а на другой — собаки, не может быть разночтений», — считает автор обращения и его сторонники.

Они просят пересмотреть законодательство в части контроля за бездомными животными и ввести возможность гуманного умерщвления животных, которые могут нести опасность для человека; ввести ответственность владельцев животных, оставивших их без присмотра, а также государственную регистрацию владельцами животных и вести мониторинг местонахождения зарегистрированных животных. На утро 15 февраля петицию подписали около 900 человек.

Напомним, ранее Оренбургский детский омбудсмен Анжелика Линькова заявила, что готовит обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка для обсуждения вопроса о решении проблемы бродячих животных на федеральном уровне. По мнению омбудсмена, комплекс мер должен включать в себя выстраивание государственно-партнерской модели отношений при создании приютов; разработку закона, ужесточающего ответственность владельцев животных, которым уже занимаются на федеральном уровне по инициативе главы СК РФ; отстрел собак там, где это необходимо; пересмотр самого подхода к проблеме.

После серии нападений собак на детей в Оренбурге и.о. главы города Сергей Салмин подчеркнул, что у муниципалитетов в настоящее время нет действенных механизмов по решению проблемы. Назрела острая необходимость внесения изменений в федеральное законодательство. Муниципальная власть выступит с инициативой внести корректировки в закон о бездомных животных.