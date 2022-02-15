Чебоксары, 15 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Чувашии задержан житель Канаша, которого обвиняют в убийстве брата. Также следствие считает, что он избил мать. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Фигурантом уголовного дела стал 51-летний мужчина. По данным ведомства, преступление было совершено 13 февраля 2022 года, где обвиняемый проживал вместе с 84-летней матерью и 59-летним братом.

По версии правоохранителей, во время ссоры с братом из-за личных неприязненных отношений обвиняемый трижды ударил его ножом в спину.

«За старшего сына вступилась мать, тогда злоумышленник избил её, переломав ребра и причинив травму головы», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что брат скончался на месте происшествия, мать госпитализирована.

Злоумышленник задержан. Его обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах признали невменяемой женщину, которая напала с ножом на водителя маршрутки. Её отправят лечиться в психиатрический стационар.

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