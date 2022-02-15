Иркутск, , 09:16 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 15 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7830 человек, причём 11 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 211 713 (+2938 за сутки). Это на 499 случаев меньше, чем сутками ранее.

Госпитализированы 3991 (-193 за сутки). В то же время излечились 161 397 пациентов (+728 за сутки). Ещё 622 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2).

Читайте также: В Иркутской области скончались ещё 13 пациентов с COVID-19