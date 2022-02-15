Петропавловск-Камчатский, 15 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Миномётчики из состава отдельной бригады морской пехоты войск и сил на Северо-востоке России по заявке противолавинного центра Камчатского края обстреляли более 250 гектаров лавиноопасных участков. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Восточного Военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Alpinist.biz Сход лавины

пресс-служба ВВО «Мероприятие проводилось после объявления повышенной опасности схода лавин из-за циклона, который бушевал на Камчатке всю прошлую неделю. Обстрел проходил в горных районах Елизовского муниципального района на склонах вулкана Вилючинский».

Для инициирования контролируемого схода лавин и обеспечения безопасности жителей краевого центра «и элементов энергетической системы Камчатского края» артиллерийское подразделение морской пехоты произвело более 20 выстрелов из 120-мм полкового миномёта по скоплениям снежных масс на сопках и перевалах, добившись результатов при стрельбе в горных условиях на максимальную дальность.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации противолавинного центра Сахалинского УГМС, в Холмском районе прогнозируется сильная лавинная опасность.