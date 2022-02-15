Улан-Удэ, , 09:14 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель по обвинению в убийстве малознакомого мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 41-летнего потерпевшего было найдено 13 февраля в подъезде одного из домов.

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Правоохранители обнаружили рядом следы волочения, которые вели к одной из квартир. Предполагаемым убийцей оказался 57-летний приятель хозяина квартиры.

По версии следствия, в тот день мужчина встретился с жертвой, которого заподозрил в краже денег у своего знакомого. Отведя в квартиру к приятелю, он начал угрожать расправой, требуя вернуть деньги.

«Однако мужчина не сознавался в краже. Тогда обвиняемый взял на кухне нож и нанес им удар в грудь своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

Затем обвиняемый отволок тело убитого в подъезд, после чего скрылся. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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