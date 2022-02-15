Сан-Хосе, США, , 09:14 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Уоррен Фёгеле, Коннор Макдэвид и защитник Дарнелл Нурс.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Сан-Хосе» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 48 очками.

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