Ростов-на-Дону, 15 февраля 2022, 09:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудников и учеников нескольких школ эвакуировали. Причиной стало сообщение о том, что якобы образовательные учреждения заминированы.
Очевидцы сообщают, что помещения школ проверяют сотрудники Росгвардии. Занятия, как ожидается, будут продолжены после обследования зданий.
ИА REGNUM напоминает, что в выходные дни в Ростове-на-Дону эвакуировали сотрудников и воспитанников детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 в переулке Беломорском.
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