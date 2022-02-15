Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудников и учеников нескольких школ эвакуировали. Причиной стало сообщение о том, что якобы образовательные учреждения заминированы.

Иван Шилов ИА REGNUM Служебная собака

Очевидцы сообщают, что помещения школ проверяют сотрудники Росгвардии. Занятия, как ожидается, будут продолжены после обследования зданий.

ИА REGNUM напоминает, что в выходные дни в Ростове-на-Дону эвакуировали сотрудников и воспитанников детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 в переулке Беломорском.