Ташкент, , 09:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля провел совещание, на котором обсуждались работы, проводимые в машиностроительной отрасли и приоритеты на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

«В целом отмечено, что машиностроение должно быть одним из «драйверов» отрасли», — говорится в сообщении.

В связи с этим, отмечается в сообщении, пятилетняя Стратегия развития предусматривает увеличение производства автомобилей в 1,4 раза и увеличение экспорта в два раза.

«Также необходимо найти новые подходы и решения проблем, связанных с производством микросхем в мире и международной логистикой», — говорилось на совещании.