Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2022, 09:11 — REGNUM Около 139 млрд рублей планируется направить на обновление инфраструктуры в Сочи до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания общественного градостроительного совета 14 февраля.
Губернатор поручил учесть в новом Генеральном плане Сочи систему новых сетей электро‑ и теплоснабжения, а также необходимые для коммунальной инфраструктуры участки, чтобы не допустить их застройки.
Программа комплексного развития Сочи утверждена правительством РФ 8 ноября 2021 года, она предусматривает модернизацию и строительство 27 объектов городской и туристической инфраструктуры.
Об этом: На комплексное развитие Сочи направят почти 139 млрд рублей