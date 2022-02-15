Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Около 139 млрд рублей планируется направить на обновление инфраструктуры в Сочи до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания общественного градостроительного совета 14 февраля.

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«Я благодарен президенту страны — в прошлом году правительство утвердило масштабную программу комплексного развития Сочи до 2030 года. На обновление инфраструктуры, направят почти 139 млрд рублей. За эти средства планируют построить сети водоотведения и водоснабжения, очистные сооружения, канализационные коллекторы. Все мероприятия программы должны быть учтены разработчиками Генплана», — сказал на заседании губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил учесть в новом Генеральном плане Сочи систему новых сетей электро‑ и теплоснабжения, а также необходимые для коммунальной инфраструктуры участки, чтобы не допустить их застройки.

Программа комплексного развития Сочи утверждена правительством РФ 8 ноября 2021 года, она предусматривает модернизацию и строительство 27 объектов городской и туристической инфраструктуры.

Об этом: На комплексное развитие Сочи направят почти 139 млрд рублей