Кемерово, 15 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области назначен новый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

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«Им стал Юрий Чуркин, ранее занимавший должность начальника Западно-Сибирской дирекции управления движением», — уточнили в пресс-службе ЗСЖД.

Отмечается, что Чуркин начинал трудовую деятельность в Кузбассе — составителем поездов на станции Тайга. С августа 2019 года работал начальником Западно-Сибирской дирекции управления движением.

Отметим, что его предшественник Евгений Шапуленко назначен на должность первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги.