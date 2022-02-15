Москва, , 09:10 — REGNUM Суд изменил меру пресечения Муртузали Меджидову — сыну экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Его подозревают в убийстве 21-летней студентки МГИМО, которая выпала из окна аудитории весной 2018 года и скончалась. Измайловский суд Москвы в ходе заседания 14 февраля избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он находился под стражей, потом был оправдан и отпущен. Однако дело вновь вернули на рассмотрение.

Убийство Mate Marschalko

«Удовлетворено ходатайство стороны обвинения, Меджидову М.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует ТАСС представителя суда.

Как сообщали свидетели по делу, в день, когда произошел несчастный случай, погибшая выясняла отношения со своим молодым человеком в аудитории на четвертом этаже. Позже её нашли под окнами с тяжелыми травмами. Спасти её не удалось. По данному факту в отношении Меджидова было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, позже статья была переквалифицирована на «Убийство». Летом 2021 года суд признал его невиновным.

Читайте также: Суд пересмотрит дело обвиняемого в убийстве студентки МГИМО