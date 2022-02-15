Москва, 15 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Москве 15 февраля ожидается до трёх градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Моховая улица

Синоптики рассказали, что в столице ожидается солнечный и довольно тёплый день с температурой воздуха на шесть градусов выше нормы, что соответствует показателям конца марта.

В Москве, согласно прогнозу, будет переменная облачность без осадков, воздух прогреется до трёх градусов тепла, в Подмосковье — до четырёх градусов. Скорость ветра может достигать девяти метров в секунду.