Ташкент, , 09:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля провел совещание, на котором обсуждались работы, проводимые в машиностроительной отрасли и приоритеты на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

На совещании отмечалось, что за последние четыре года началась трансформация отрасли, в «Узавтопром» привлечены иностранные специалисты, в отрасли создана конкурентная среда за счет создания новых предприятий с участием иностранных компаний и отмены акцизов.

«В результате за последние четыре года производство автомобилей увеличилось в 1,8 раза, а экспорт отрасли увеличился в 2,7 раза. Также освоен выпуск 2600 наименований комплектующих», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что UzAuto Motors получила «стабильный» кредитный рейтинг от агентств Fitch Ratings и Standard and Poor’s и разместила еврооблигации на сумму 300 миллионов долларов на международных финансовых рынках.