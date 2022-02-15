Москва, 15 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Москве завершается строительство четырех новых футбольных полей. Их планируется открыть в 2022 году, сообщается на портале мэра столицы.

Donland.ru Футбол

В Москве завершается строительство четырёх новых футбольных полей. Их планируется открыть в 2022 году, сообщается на портале мэра столицы.

Новые футбольные поля появятся районах Текстильщики. Ясенево и в Зеленограде. Так, на 90% завершена масштабная реконструкция стадиона «Москвич». В I квартале планируется завершить реконструкцию футбольного поля в Зеленограде.

Всего в Москве насчитывается 1338 футбольных полей: 144 полноразмерных, 1153 площадки для игры в футбол и 41 футбольный манеж. В спортшколах футболом занимаются около 13 тысяч человек.

ИА REGNUM сообщало ранее, до 2020 года в Москве было построено шесть открытых футбольных полей.

Читайте подробнее: В Москве до 2020 года построят шесть футбольных полей