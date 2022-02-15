Омск, 15 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Проблему рынка труда в России можно решить за счёт межрегиональной трудовой миграции, не привлекая в массовом порядке рабочих из-за рубежа. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Есть регионы, где наблюдается нехватка рабочих рук. А есть такие, где переизбыток. Руководителям, работодателям заинтересованных субъектов надо проработать механизмы взаимодействия между собой. Проблема решаема, необходим диалог», — считает он.

По словам Сергея Кондакова, рыночная экономика «сама по себе динамична, многогранна, креативна»: «Движется товар, перемещаются люди. Для определённой категории людей трудовое перемещение в другие города — это естественный непрерывный экономический и социальный процесс. Препятствовать этому контрпродуктивно».

Он также подчеркнул, что «в экономически развитых странах трудовая миграция — давний естественный процесс».

Пример позитивной трудовой межрегиональной миграции можно было наблюдать во времена СССР, считает Кондаков.

«В то время строили целые города, огромные производства, магистрали и так далее. Без трудовой миграции подобные стройки века невозможно было бы реализовать», — подытожил эксперт.

Напомним, в МВД России в конце 2021 года сообщили об амнистии 120 тысяч граждан Таджикистана, совершивших «незначительные нарушения». Теперь они снова смогут въехать в Россию на законных основаниях.

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Также стоит напомнить о недавнем заявлении главы Национального объединения строителей Антона Глушкова. Он заявил о нехватке от 1,5 до 2 млн человек иностранной рабочей силы в строительной отрасли для сохранения прежних объёмов. Заявление прозвучало на фоне многочисленных скандалов с мигрантами в разных регионах РФ.

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