Варшава, 15 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Группа из восьми американских истребителей F-15 прибыла в Польшу для участия в миссии NATOAirPolicing, 14 февраля написал на своей странице в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

U.S. Air Force F-15

Они приземлились на авиабазе в городе Ласка (Лодзинское воеводство). Ранее в Польшу были переброшены другие 15 американских истребителей F-15. По словам Блащака, все прибывшие боевые машины будут охранять воздушное пространство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Польшу с базы Форт-Брэгг (США) перебросили отряды американских военнослужащих, которые будут служить вместе с бойцами 82-й польской воздушно-десантной бригады.