Чувашская Республика – Чувашия, 15 февраля 2022, 09:03 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев считает безответственным подход руководителей ряда муниципальных образований при обеспечении горячим питанием школьников из льготной категории. Речь идёт о том, что чиновники требуют бумажные справки, в то время в республике налажен механизм электронного межведомственного взаимодействия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён на планёрке в правительстве.
Министр образования и молодёжной политики Дмитрий Захаров проинформировал, что в республике горячее питание организовано во всех 410 школах для 146 тыс. детей, в том числе бесплатно питаются 64 тыс. учеников начальных классов, 3 тыс. учащихся 5 — 11 классов из многодетных и малоимущих семей, а также 4,5 тыс. детей-инвалидов.
Глава минобразования также доложил, что в настоящее время минтруд Чувашии заключил соглашение с 21 муниципальным образованием об организации межведомственного взаимодействия в части предоставления сведений о включении школьников в категорию льготников. До сих пор соглашение не заключили пять районов: Порецкий, Яльчикский, Янтиковский, Алатырский и Батыревский.
Глава Чувашии Олег Николаев удивился тому, что чиновники требуют справку «на бумажном носителе»:
Руководитель региона поручил подготовить справку о реальном количестве детей-льготников, которые могли бы получить бесплатно горячее питание, и сколько фактически их получают.
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