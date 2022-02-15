Чувашия, 15 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев считает безответственным подход руководителей ряда муниципальных образований при обеспечении горячим питанием школьников из льготной категории. Речь идёт о том, что чиновники требуют бумажные справки, в то время в республике налажен механизм электронного межведомственного взаимодействия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён на планёрке в правительстве.

Cap.ru Планёрка в правительстве Чувашии

Министр образования и молодёжной политики Дмитрий Захаров проинформировал, что в республике горячее питание организовано во всех 410 школах для 146 тыс. детей, в том числе бесплатно питаются 64 тыс. учеников начальных классов, 3 тыс. учащихся 5 — 11 классов из многодетных и малоимущих семей, а также 4,5 тыс. детей-инвалидов.

«В целом льготное питание из консолидированного бюджета получает каждый второй обучающийся», — сказал министр.

Глава минобразования также доложил, что в настоящее время минтруд Чувашии заключил соглашение с 21 муниципальным образованием об организации межведомственного взаимодействия в части предоставления сведений о включении школьников в категорию льготников. До сих пор соглашение не заключили пять районов: Порецкий, Яльчикский, Янтиковский, Алатырский и Батыревский.

«При этом при наличии механизма электронного взаимодействия муниципалитеты не спешат получать сведениям о том, относится ли школьник к числу малоимущих для предоставления льготы, предпочитая способ, когда родители принесут бумажную справку», — сообщил Дмитрий Захаров.

Глава Чувашии Олег Николаев удивился тому, что чиновники требуют справку «на бумажном носителе»:

«У меня возникает определённая неудовлетворённость, уважаемые коллеги, главы муниципальных образований, по поводу вашей нерасторопности по вовлечению в получение бесплатным горячим питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей. Есть все инструменты получить информацию, организовать процесс, а некоторые муниципальные образования у нас даже соглашения ещё не заключили с министерством труда и социальной защиты. Это вообще, на мой взгляд, достаточно безответственное отношение».

Руководитель региона поручил подготовить справку о реальном количестве детей-льготников, которые могли бы получить бесплатно горячее питание, и сколько фактически их получают.

«Мы говорили ещё в прошлом году, когда принимали решение, что порядка 12 тыс. детей могут получить такую возможность. В итоге всего лишь более 3 тыс. питались у нас. На 100% уверен, что это недоработка глав администраций, управлений образования, директоров школа. Эта цепочка, вертикаль, не смогла организовать соответствующую работу на должном уровне. Давайте эту информацию соберём и дальше обсудим», — поручил Олег Николаев.