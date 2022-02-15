Москва, , 09:02 — REGNUM Подготовка ответов России на предложения Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наш ответ уже практически готов. Потому что мы сейчас отвечаем на вопрос, а будет ли ответ, а когда он будет. Вчера оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — доложили президенту [РФ Владимиру Путину], что [подготовка ответа] находится на завершающем этапе», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности в Европе.

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