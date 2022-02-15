Москва, 15 февраля 2022, 09:02 — REGNUM Подготовка ответов России на предложения Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности в Европе.
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