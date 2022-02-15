Москва, 15 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Подготовка ответов России на предложения Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Наш ответ уже практически готов. Потому что мы сейчас отвечаем на вопрос, а будет ли ответ, а когда он будет. Вчера оба ведомства — внешнеполитическое и оборонное — доложили президенту [РФ Владимиру Путину], что [подготовка ответа] находится на завершающем этапе», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности в Европе.

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