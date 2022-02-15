Джакарта, 15 февраля 2022, 09:00 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что высота волн на пляже Пайанган достигала 2,5 метра, сообщало CNN Indonesia.
11 человек, которые находились на побережье, погибли.
Скорость ветра достигала 5−15 узлов или около 9 км — 27 км в час.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии арестовала четверых подозреваемых в терроризме в провинции Центральная Ява.
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