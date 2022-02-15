Симферополь, 15 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. На межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли боевые стрельбы систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган» армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО). Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

пресс-служба ЮВО «Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 километров, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара».

В ходе проведения боевых стрельб артиллеристы также поразили одиночные и групповые цели, командные пункты условного противника.

Артиллеристы отработали по целям, включая отдельные и групповые, «максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов», одиночным и массированным огнём. После удара по условному противнику подразделения «отработали задачи противоогневого манёвра, со сменой позиций».

В обеспечении стрельб были задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10».

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Чёрного моря пройдут совместные учения по уничтожению морских целей оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота (ЧФ).