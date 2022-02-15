Барнаул, 15 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Следственное подразделение УФСБ России по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении теперь уже бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. Экс-чиновника будут судить по двум антигосударственным статьям. Обвинительное заключение уже направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Степанов

По данным следствия, в 2019 году, по инициативе и указанию обвиняемого, с одним из вузов региона был заключен трехсторонний договор на получение им за счет средств возглавляемого им управления образовательной услуги по основной профессиональной образовательной программе высшего образования.

В нарушение федерального закона, из краевого бюджета на оплату магистерской программы для бывшего должностного лица были необоснованно выделены свыше 130 тысяч рублей.

Кроме того, в 2020 году обвиняемый в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края — многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки в центре г. Барнаула, — в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика, на тот момент осуществившего комплекс подготовительных работ, но не получившего своевременную выплату по госконтракту.

При этом управляющий делами знал, что по результатам проведенной государственной экспертизы проект комплекса получил отрицательную оценку в связи с внесенными в целях снижения затрат по госконтракту изменениями в первоначально утвержденную проектно-сметную документацию.

Кроме того, он также был осведомлен, что нормативный правовой акт администрации края, предусматривающий предоставление субсидий на указанный объект капитального строительства, принят не был.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края был задержан осенью 2021 года у себя дома. В его действиях усмотрели признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК России («Использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства») и ч. 1 ст. 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства»).

Напомним, это не первый случай, когда команду губернатора покидают по причине большого интереса правоохранителей. В августе 2021 года уличённая в мошенничестве экс-представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламентеСтелла Штаньполучила условное наказание. Также как и экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

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