Бахчисарай, Крым, 15 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Противоаварийные работы для сохранения Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае планируется завершить до 1 мая, стоимость их составит 10 млн рублей. Об этом 14 февраля в соцсетях сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Трещина на фасаде Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае

«Все подготовительные работы уже начаты, примерная стоимость проекта составит около 10 млн рублей, а само завершение всех противоаварийных работ планируется на 1 мая текущего года. Контракт с подрядной организацией уже заключен», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что в рамках противоаварийных работ планируется создание и установка поддерживающих и подпорных конструкций, возведение системы стоек, уменьшающих давление кровли на стену, прокладка бандажей для стяжки здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в стене здания Графского корпуса Ханского дворца была обнаружена большая трещина. Ранее региональный минкульт сообщал о проведении противоаварийных работ в течение месяца, а на апрель планировалось начало реставрации корпуса.