Самара, 15 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 18 населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек, намерены подключить к высокоскоростному интернету в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 2022 году в Самарской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона — руководитель департамента информационных технологий и связи области Константин Пресняков на оперативном совещании в областном правительстве.

Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком Точка доступа в интернет

Он также отметил, что еще 12 населенных пунктов с количеством жителей от 500 до 1000 человек планируют обеспечить доступом в интернет с участием областных субсидий.

Сообщается, что в прошлом году в регионе было подключено к высокоскоростному интернету 352 социально значимых объекта.

«Общее количество на территории Самарской области составило 1133 социально значимых объекта, среди которых школы, администрации муниципальных образований, участки полиции, фельдшерско-акушерские пункты», — приводит пресс-служба слова Преснякова.

Отмечается, что действие программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» рассчитано до 2030 года.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить выполнение задачи и обеспечить доступом к высокоскоростному Интернету все населенные пункты региона в более короткие сроки.

«При нашем уровне готовности мы можем, работая опережающими темпами, ускорить решение этой задачи. Нужно завершить эти работы до 1 января 2024 года», — приводит пресс-служба слова Азарова.