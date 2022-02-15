Санкт-Петербург, , 09:01 — REGNUM В Петербурге существенно снизилась госпитализация детей с COVID-19, в связи с чем обратно перепрофилированы из ковидного в штатный режим 249 детских коек в Детской городской больнице №5 им. Филатова. Об этом 15 февраля сообщили в городском комитете по здравоохранению.

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«Всего в городе развернуто 769 коек для детей с СOVID-19 и пневмониями», — уточнили в комздраве Петербурга.

Там отметили, что в последние дни количество детей, выздоравливающих от COVID-19, вдвое превышает число детей, заболевающих ковидом.

По данным на 14 февраля, на стационарном лечении находилось 379 детей с подтвержденным COVID-19. Были свободны 43% инфекционных коек в детских стационарах, в связи с чем и было принято решение о переводе части коек в штатный режим работы.

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