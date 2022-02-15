Виннипег, Канада, 15 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

(сс) Robert Trick Johnston Чикаго Блэкхоукс

В составе «Чикаго» шайбы забросили форварды Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт и Брэндон Хагель. У «Виннипега» отличился нападающий Марк Шайфли.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 43 очка. «Виннипег» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 48 очками.

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