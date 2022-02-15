Зея, Амурская область, , 09:21 — REGNUM Обрушению потолка в гимнастическом зале спортивной школы города Зея в Амурской области предшествовало появление трещины. Заметив её, в помещении прекратили занятия, но меры по её устранению не были предприняты. В причинах ЧП разбираются сотрудники прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Дыры в потолке Борислав Карандаев

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Потолок частично обвалился 12 февраля, никто не пострадал. С ноября 2021 года помещение использовали для хранения инвентаря. Для создания в зале условий для занятий необходим капитальный ремонт крыши. Прокуратура намерена оценить, предпринимались ли усилия для сохранности муниципального имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, средства на ремонт крыши этой спортшколы были предусмотрены в бюджете города. Поисками подрядчика на проведение ремонтных работ чиновники намерены заняться в ближайшее время.