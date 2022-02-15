Улан-Удэ, 15 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. На территории Бурятии за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано более 78 тыс. миграционных передвижений. Большинство из них совершались в пределах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Из республики в другие регионы страны уехали почти 2,4 тыс. человек. В числе наиболее популярных направлений — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Красноярский край.

По Дальневосточному федеральному округу миграционное сальдо, напротив, положительное. Прирост составил 99 человек благодаря миграционному обмену с соседним Забайкальским краем.

«Прирост населения республики за счёт международной миграции составил 830 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 1779 и выбыло 949 человек. Наибольшую часть в миграционном приросте населения составляют мигранты из Киргизии — 216, Узбекистана — 140 и Таджикистана — 124 человека», — отметили в службе статистики.