Сеул, 15 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В январе 2022 года иностранные инвесторы продали акции компаний Южной Кореи на сумму 1,68 трлн вон (~$1,4 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Согласно опубликованным данным, инвесторы начали сбывать акции южнокорейских компаний впервые за последние три месяца.

Известно, что инвесторы из Европы продали акции компаний Южной Кореи на сумму 2,3 трлн вон (~$1,9 млрд), из стран Азии — на 1,3 трлн вон вон (~$1,08 млрд). С другой стороны, инвесторы из США приобрели акции на сумму 2 трлн вон (~$1,6 млрд).

По состоянию на конец января иностранным инвесторам принадлежат акции на сумму 722,5 трлн вон (~$602,1 млрд), что составляет 28,2% рыночной капитализации страны.

Между тем иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 3,67 трлн вон (~$3,05 млрд).