Сиэтл, США, 15 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» шайбы забросили форварды Александр Керфут, Майкл Бантинг, Ондржей Каше, Митчелл Марнер, Давид Кемпф и защитник Джейк Маззин.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились нападающие Калле Йернкрок и Джаред Макканн.

На сегодняшний день «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 65 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 36 очками.

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