Москва, 15 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Москве с 2022 года появилась услуга поддержки выпускников психоневрологических интернатов и социальных домов по постинтернатному сопровождению, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Выпускникам домов-интернатов в течение первых трех лет самостоятельного или сопровождаемого проживания после пребывания в учреждении будет оказываться помощь специалистов в адаптации к жизни.

В 2022 году планируется оказать услуги по сопровождению более 120 выпускникам домов-интернатов. Предусмотрены разные форматы помощи и общения кураторов и подопечных — от телефонных консультаций до выезда на дом.

ИА REGNUM сообщало, в московских домах-интернатах сотрудников будут готовить по новой уникальной программе обучения.

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