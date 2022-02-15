Оренбург, 15 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело о хищении дорогих автомобилей. Вынесен приговор 41-летнему горожанину. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

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Мужчина входил в состав организованной преступной группы. После задержания он заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Установлено, что для хищения автомобилей использовалось оборудование для считывания кодов сигнализаций, за период деятельности группы совершено девять преступлений, связанных, в том числе, с хищением транспортных средств, другого имущества и документов граждан на общую сумму 4 872 430 рублей. Похищенные автомобили передавались для разбора на автозапчасти, сбывались третьим лицам, либо переделывались под аналогичные автомобили «дублеры» и использовались самими участниками организованной группы.

Суд приговорил оренбуржца к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Исковые требования потерпевших о взыскании в их пользу денежных средств в счет возмещения материального ущерба оставлены без рассмотрения. Им разъяснили право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства. Приговор суда не вступил в законную силу.