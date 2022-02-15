Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Портал «Госуслуги» необходимо дополнить специальным разделом для жалоб граждан на телефонных мошенников, считает депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующую копию обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По словам Крупника, злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников банков, работников «служб безопасности», правоохранителей и незаконно получают доступ к счетам или провоцируют жителей совершить перевод своих сбережений на счета злоумышленников.

«В данной связи прошу вас оценить идею внедрения в единый портал государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» раздела, позволяющего оперативно сообщить о факте мошеннических действий, который одновременно будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы», — говорится в тексте обращения.

По мнению депутата, данный раздел «станет опорой» в разработке мер противодействия финансовым киберпреступлениям для полиции и иных правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телефонный мошенник под видом сотрудника ФСБ вынудил семью из Ленинградской области взять кредиты почти на 12 млн рублей и перевести деньги ему на счет.

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