В России предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Портал «Госуслуги» необходимо дополнить специальным разделом для жалоб граждан на телефонных мошенников, считает депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующую копию обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
По словам Крупника, злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников банков, работников «служб безопасности», правоохранителей и незаконно получают доступ к счетам или провоцируют жителей совершить перевод своих сбережений на счета злоумышленников.
По мнению депутата, данный раздел «станет опорой» в разработке мер противодействия финансовым киберпреступлениям для полиции и иных правоохранительных органов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее телефонный мошенник под видом сотрудника ФСБ вынудил семью из Ленинградской области взять кредиты почти на 12 млн рублей и перевести деньги ему на счет.
Читайте также: Лже-сотрудник ФСБ заставил семью из Ленобласти перевести ему 12 млн рублей