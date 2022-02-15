Сент-Пол, США, 15 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:4.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Также в составе «Уайлд» отличились Мэтт Болди, сделавший хет-трик, Йоэль Эрикссон Эк и Райан Хартман.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Дилан Ларкин, Густав Линдстрём, Лукас Рэймонд и Сэм Ганье.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 63 очка. «Детройт» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 50 очками.

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