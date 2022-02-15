Самара, 15 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Еще одиннадцать новых школ планируют построить в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

Http://gradkostroma.ru Строительство школы

По его словам, он подписал заявки на возведение ещё шести новых школ в регионе в рамках государственно-частного партнерства. Эти заявки уже направлены в Минпросвещения.

Он напомнил, что в 2021 году были открыты две новые школы в Самаре, где возводится ещё одна, а также в Тольятти.

Глава региона отметил, что в планах строительство еще одиннадцати школ, включая десять школ в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) (четыре заявки на ГЧП уже одобрены, еще подписаны шесть таких заявок) и одна школа будет построена на средства федерального и областного бюджетов.

Азаров подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.