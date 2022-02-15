Москва, 15 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности в столице России и Подмосковье продлен из-за гололедицы. Это 15 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Илья Бесхлебный Гололед

Уточняется, «желтый» уровень погодной опасности свидетельствует о потенциально опасной погоде.

Также указывается, что действие предупреждение о гололедице в Москве и Московской области продлено до 11:00 16 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 15 февраля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, гололедица, температура воздуха 0… +2 °C.