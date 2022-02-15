Пекин, 15 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Сборная России опустилась с восьмого на девятое место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Это произошло после того, как швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золотую медаль в скоростном спуске. У сборной Швейцарии стало пять золотых и пять бронзовых наград.

На счету российской команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

Лидирует в общем зачете Норвегия (9−5-7). Далее идут Германия (8−5-2), США (7−6-3), Австрия (6−6-4), Нидерланды (6−4-2), Китай (5−4-2), Швеция (5−3-3).

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