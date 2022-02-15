Сеул, 15 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Южной Кореи в январе 2022 года сократился на 6,4% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 179 709 автомобилей на сумму $4,09 млрд. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 2,3%.

В министерстве подчеркнули, что спад показателя связан с сокращением поставок полупроводников и закрытием некоторых производственных линий.

Поставки автозапчастей выросли на 14,2%, до $2,06 млрд.

Между тем производство автомобилей в Южной Корее сократилось на 15%, до 271 054 единиц, а продажи на внутреннем рынке — на 27,6%, до 111 294 единиц.