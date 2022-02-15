Токио, 15 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии выразило обеспокоенность «демонстрацией возможностей ВМФ России» в ходе крупных учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Это следует из заявления главы японского оборонного ведомства Нобуо Киси, сделанного им 15 февраля в ходе пресс-конференции в Токио.

Mil.ru Учения Тихоокеанского флота

По его словам, за период с 1 февраля ВМС Японии зафиксировали в Японском и Охотском морях действия 24 кораблей ТОФ.

Нобуо Киси «Мы следим за этим с существенной обеспокоенностью… Мы расцениваем это как демонстрацию возможностей ВМФ России на фоне сложной ситуации с Украиной».

Киси также отметил «возрастание военной важности Охотского моря», в котором всё активнее действуют российские стратегические атомные подводные лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в ходе учений уничтожил артиллерийской стрельбой надводные цели, которые имитировали условного противника.