Москва, 15 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. На скачки заболеваемости COVID-19 в России влияет целый ряд факторов. Об этом 15 февраля заявил академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

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В частности, по его словам, попеременное снижение и увеличение выявленных случаев заражения коронавирусом связано с географией распространения заболевания и временем, которое требуется вирусу, чтобы начать распространяться в том или ином регионе.

«Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории РФ. Сначала мы видели сильный подъём заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России ещё продолжается устойчивый рост. Это вполне закономерное явление», — сказал в интервью радио Sputnik Покровский.

Также существует зависимость всплесков заболеваемости от дней недели, точнее, от того, в какой день делают больше исследований на COVID-19. По словам эпидемиолога, в выходные обычно делается меньше обследований.

«У нас может быть чисто технически такой подъём в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведённых в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье», — объяснил доктор наук.

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Покровский также указал, что после подъёма заболеваемости в том или ином городе уже через одну-две недели начинается спад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности на базе лаборатории экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ во Владивостоке Михаил Щелканов спрогнозировал, что текущий пик заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад к концу февраля — началу марта.