Оренбург, 15 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейскому пришлось стрелять из табельного пистолета при задержании вооружённого дебошира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Elvocero.com Нож

Инцидент произошел на ул. Пролетарской возле дома № 314. В полицию поступил тревожный сигнал о том, что трое неизвестных пристают к таксисту и его пассажирке и угрожают им ножом.

Реагируя на заявление, полицейские выехали на место происшествия. Дебоширов обнаружили в соседнем дворе. При попытке задержания один мужчина проявил агрессию. Он достал нож и стал угрожать стражам правопорядка, игнорируя требование бросить оружие на землю.

Сотрудник патрульно-постовой службы принял решение применить табельный пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух. Только тогда злоумышленник бросил нож на землю.

Задержаны три человека: двое мужчин и одна женщина. По словам очевидцев, дебоширы находились в состоянии алкогольного опьянения.