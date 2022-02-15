Биробиджан, 15 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Несколько собак покусали мужчину в Биробиджане. Животные были агрессивны и неожиданно окружили горожанина, сообщило 15 февраля ИА EAOMedia.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

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Запись нападения стаи животных мужчина отправил в СМИ. На теле биробиджанца остались раны от собачьих клыков. Инцидент произошёл в микрорайоне города «Партизанский-2».

"Меня покусала стая. Две собаки вцепились сзади, повисли на мне. В итоге четыре полосы рваные от клыков, с обеих сторон на ягодицах. Хорошо, что был в двух штанах, но одежда все равно в крови. В больницу не обращался. А не дай бог детей так покусают», — опасается житель Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана обеспокоены проблемой бродячих собак, которые нападают на людей. В январе в одной семье безнадзорные животные покусали обоих детей. На ногах брата и сестры остались серьёзные раны, им ставят уколы от бешенства.