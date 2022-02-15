Токио, 15 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Свою озабоченность по поводу проходящих в настоящее время крупных учений Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России выразил глава минобороны Японии Нобуо Киси. Он заявил об этом 15 февраля на пресс-конференции в Токио.

Official CTBTO Photostream Нобуо Киси

«Мы следим за этим с существенной обеспокоенностью», — сказал он.

Также Киси отметил, что японские ВМС с 1 февраля фиксировали в акваториях Японского и Охотского морей действия 24 кораблей ТОФ.

«Мы расцениваем это как демонстрацию возможностей ВМФ России на фоне сложной ситуации с Украиной», — добавил министр обороны Японии.

Кроме того, он отметил «возрастание военной важности Охотского моря» в качестве района, в котором действуют российские стратегические атомные подводные лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телефонный разговор с президентом УкраиныВладимиром Зеленским запланировал провести премьер-министр Японии Фумио Кисида.