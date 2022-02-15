Специа, Италия, 15 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. «Фиорентина» одержала победу над «Специей» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Фиорентины» голы забили нападающий Кшиштоф Пёнтек и хавбек Софьян Амрабат. У «Специи» отличился полузащитник Кевин Агудело.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает восьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 39 очков. «Специя» идёт на 14-м месте с 26 очками.