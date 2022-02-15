Календарь детских прививок стал доступен в электронной медкарте на mos.ru
Москва, 15 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Москве на портале mos.ru в электронной медкарте (ЭМК) в разделе «Мои прививки» стал доступен интерактивный календарь детских прививок, сообщается на портале мэра столицы.
Интерактивный календарь поможет родителям быстро сориентироваться, какие прививки уже выполнены, а какие необходимо запланировать. Это помогут сделать цветовые подсказки. Родители могут в онлайн-режиме увидеть полную картину по вакцинации своих детей.
Также в понятной интерактивной таблице с цветовой индикацией указаны рекомендуемый для вакцинации возраст ребенка, название профилактической прививки, тип вакцинации — плановая или ревакцинация, вид вакцины — живая или инактивированная.
ИА REGNUM сообщало, в Москве за 2021 год горожане обратились к своим электронным медицинским картам более 40 млн раз, это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.
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