Москва, 15 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Москве на портале mos.ru в электронной медкарте (ЭМК) в разделе «Мои прививки» стал доступен интерактивный календарь детских прививок, сообщается на портале мэра столицы.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

Интерактивный календарь поможет родителям быстро сориентироваться, какие прививки уже выполнены, а какие необходимо запланировать. Это помогут сделать цветовые подсказки. Родители могут в онлайн-режиме увидеть полную картину по вакцинации своих детей.

Также в понятной интерактивной таблице с цветовой индикацией указаны рекомендуемый для вакцинации возраст ребенка, название профилактической прививки, тип вакцинации — плановая или ревакцинация, вид вакцины — живая или инактивированная.

ИА REGNUM сообщало, в Москве за 2021 год горожане обратились к своим электронным медицинским картам более 40 млн раз, это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.

Читайте также: В 2,3 раза выросло число обращений москвичей к электронным медкартам