Кабанский район, Бурятия, 15 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Спасатели в Бурятии фиксирует рост числа пожаров с установлением морозной погоды. На прошедших выходных возгорание привело к гибели человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

Днём 13 февраля загорелся частный дом в селе Тресково Кабанского района. До прибытия пожарных сосед вынес тело хозяйки дома на свежий воздух, однако было уже поздно. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

«К ликвидации возгорания привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники пожарной части №25 ГПС республики, а также личный состав пожарной части регионального отделения ВДПО», — отметили в управлении.

Всего на выходных в республике зарегистрировано 19 пожаров.